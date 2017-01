Aluno da rede pública conquista 940 pontos na Redação do Enem 2016

Um aluno de 17 anos da rede pública de Campina Grande, obteve a melhor nota de Redação no Emen 2016.

Pela segunda vez realizando o Exame, o estudante Ítalo da escola Assis Chateaubriand, localizada no bairro do Santo Antônio, obteve 940 pontos no texto. Uma diferença de 340 com relação ao Enem 2015, que ele também participou.

O estudante alega que o sucesso na prova foi devido a muito estudo e ao esforço que teve durante todo o ano.

Com uma rotina puxada, o aluno disse que treinava a escrita argumentativa de duas a três vezes por semana e estava sempre atento às notícias nacionais e internacionais, além das dicas e aulas da professora de Português.

Segundo o estudante, que já concluiu o ensino médio, os argumentos usados na dissertação não feriram os direitos humanos.

– Foi uma grande conquista, pois sabemos como o aluno da rede pública sofre com os impasses do ensino. Eu digo isso para todos que forem fazer o Enem 2017, que busquem seguir suas metas para conquistar um bom resultado – disse o jovem.

*Com informações da TV Itararé