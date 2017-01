ALPB instala Comissão de Recesso e empossa dois deputados

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) realizou, nessa terça-feira (3), uma sessão extraordinária para instalação da Comissão de Recesso e empossou dois deputados para mandatos definitivos.

A sessão, que foi presidida pelo presidente em exercício Tião Gomes, contou com a presença dos deputados Bosco Carneiro, Raoni Mendes, Janduhy Carneiro, Camila Toscano, Caio Roberto, Edmilson Soares, Doda de Tião, Buba Germano, Inácio Falcão, Estela Bezerra e Tovar.

Além disso, vários familiares e amigos de Jully Roberto e Antonio Mineral também prestigiaram o evento.

Os dois parlamentares foram empossados no lugar de José Aldemir e Dinaldinho Wanderley, que renunciaram aos seus mandatos para assumir as prefeituras de Cajazeiras e Patos, respectivamente.

A Comissão de Recesso é composta de 12 titulares e 12 suplentes. Entre os titulares estão: Adriano Galdino, Buba Germano, Inácio Falcão, Gervásio Maia, João Bosco Carneiro, Hervázio Bezerra, Camila Toscano, Renato Gadelha, Jandhuy Carneiro, Bruno Cunha Lima e Tovar.

Os deputados suplentes escolhidos para a Comissão foram: Frei Anastácio, Jeová Campos, João Gonçalves, Anísio Maia, Tião Gomes, Zé Paulo, João Gonçalves, Arnaldo Monteiro, Jutay Meneses, Guilherme Almeida, Edmilson Soares e Genival Matias.

Para o presidente em exercício Tião Gomes, esse tempo em que passará à frente do Poder Legislativo é curto, mas serve para ele dar continuidade ao trabalho da Casa Epitácio Pessoa, como a sessão que ocorreu nesta terça-feira.

“É uma grande honra para mim estar aqui hoje comandando essa sessão. Já presidi sessões outras vezes, mas como presidente em exercício é a primeira vez e me deixa com o sentimento de dever cumprido”, afirmou.

Já o deputado Jullys Roberto falou da alegria de assumir o mandato em definitivo e se comprometeu a participar ainda mais das discussões da ALPB.

“A partir do momento em que assumo esse mandato, tenho um sentimento de gratidão por todos aqueles que votaram em mim e tenho certeza que não vou decepcionar. Vamos continuar trabalhando em prol do povo do sertão”, garantiu.

Por sua vez, o deputado Antonio Mineral ressaltou que o trabalho dele continua da mesma forma como era quando foi suplente.

“Estou nesta Casa desde 2003, batalhando pelos interesses do povo da Paraíba. Vamos prosseguir defendendo os interesses dos paraibanos, da mesma forma que fiz nos outros quatro mandatos que tive”, concluiu.

AL/PB