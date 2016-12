Algoz do Treze em 2016, ex-lateral do Campinense anuncia ida para o PV

Faltando praticamente uma semana para a estreia no Campeonato Paraibano 2017, o Treze finalmente vai conseguindo suprir uma carência que incomodou o técnico Leocir Dall’Astra durante a pré-temporada: opções para a lateral direita.

E os dois nomes que serão confirmados em breve pela diretoria alvinegra são bastante conhecidos do torcedor trezeano.

Nesta sexta-feira (30), através de seu perfil em uma rede social, o lateral Everaldo, de 24 anos, bicampeão paraibano pelo Campinense, confirmou o acerto com o Galo.

Foto: Ascom / Campinense Clube

– Graças ao bom Deus estou de casa nova para a temporada de 2017… #forcafesuperacaoTREZEFC (sic) – postou o atleta, que foi o algoz do Treze no Paraibano 2016.

Ele saiu do banco no segundo Clássico dos Maiorais do “mata-mata”, dia 24 de abril, e com um forte chute de fora da área, fez 2 a 1 para o Campinense, gol que eliminou o Galo do certame e abreviou as férias da equipe.

Em contato com o portal, o diretor de futebol Fábio Azevêdo preferiu não confirmar o negócio, mas admitiu que a negociação existe e a situação estava perto de ser definida.

O outro nome perto de ser confirmado pelo Treze, como já adiantou o PARAIBAONLINE, é o experiente Ferreira, 32, tetracampeão estadual com as camisa de Botafogo-PB (2013-2014) e do próprio Galo (2010-2011).

Ele até iniciou a preparação para o Paraibano 2017 pelo Serrano, mas resolveu aceitar a proposta do time de São José e na semana que vem deve iniciar os trabalhos no Presidente Vargas.

Fábio Azevêdo explicou que a única pendência sobre Ferreira é em relação ao TMS (termo em inglês para sistema de cruzamento de transferência). Ele estava no Portimonense, de Portugal, e precisa esperar a janela internacional de transferência da FIFA abrir para que seja registrado junto ao BID da CBF.

A sua estreia só deverá ser liberada a partir da terceira ou quarta rodada.

Pré-temporada

O Treze realiza nesta sexta-feira (30), em um centro de treinamento particular, em São Sebastião de Lagoa se Roça, no Brejo, seu último amistoso antes da estreia no Paraibano.

A equipe de Leocir Dall’Astra encara o Sport Campina a partir das 15h30. A torcida, no entanto, conforme a assessoria de imprensa do Galo, não terá acesso à atividade.

O treinador deve mandar a campo a seguinte formação: Bruno Fuso, Ítallo, Léo Kanu, Larte Júnior e Jefferson Sandes; Tiago Costa, Patrick, Otacílio Neto e Marcelinho Paraíba; Dico e Jefferson Araújo.

Da Redação