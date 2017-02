Alexandre do Sindicato: Governador mostra que não tem alegria em investir em Campina

O vereador Alexandre do Sindicato (PHS) teceu críticas, durante entrevista concedida a um programa radiofônico de Campina Grande, ao governador Ricardo Coutinho.

O parlamentar disse que não viu nenhuma declaração realizada pelo governador referente às questões hídricas de Campina Grande e aparentemente Ricardo não se sente confortável em estar presente em ambiente onde está a bancada do Estado discutindo sobre a situação do município.

Foto: Paraibaonline

– Eu nunca ouvi do governador Ricardo Coutinho a ida dele daqui a Brasília para cobrar soluções para questão hídrica de Campina Grande. Se não fosse os deputados federais, até aqueles que apoiam o governador, estaríamos numa situação crítica. Se esperássemos pelo governador, Campina Grande ficaria sem água no meado do ano ou até em abril – criticou.

Alexandre contou que no mês de julho do último ano esteve com Romero Rodrigues na capital brasileira e ouviu do presidente da Agência Nacional de Águas (ANA) que Ricardo tinha conhecimento, desde 2013, sobre a necessidade de recuperar a barragem de Camalaú. Porém, iniciou as obras complementares no final de 2016.

– Isso é lamentável, porque o governador mostra claramente com suas atitudes para com essa cidade, que ele não tem nenhuma alegria em investir nada aqui em Campina Grande – frisou.

Por fim, o parlamentar afirmou que o reajuste na tarifa d’água é um “benefício de grego” dado pelo socialista a Campina.

– Temos um serviço deficitário sobre abastecimento e captação de esgoto em nosso município. O que Campina Grande investe na Cagepa mensalmente não retorna nem 20% em serviço de qualidade para o município. É algo que vamos ter que discutir este ano na Câmara dos Vereadores a questão da concessão de água e esgoto. Não podemos continuar da forma que estamos. O prefeito Romero já sinaliza com essa posição de que a Câmara terá que discutir esse assunto – concluiu.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.