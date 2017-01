Alegria, forró e queima de fogos marcam a chegada de 2017, em João Pessoa

fotos: Secom/JP

As luzes no céu anunciaram a chegada de 2017, com mais de oito minutos de queima de fogos de artifícios e muito arrasta pé, ao som da cantora paraibana Lucy Alves, o novo ano começou de forma vibrante. Se diversão é a pedida, festa é o que não faltou nas areias da orla marítima de João Pessoa.

O evento promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) reuniu milhares de pessoenses e turistas que compareceram ao local para confraternizar com familiares e amigos.

A festa começou com a banda baile Tuareg’s. Em seguida, a cantora Dandara Alves recebeu convidados para uma grande roda de samba. A grande atração da noite foi a cantora Lucy Alves.

“Desejo que 2017 seja um ano de muita felicidade para todos, que possamos celebrar a vida, a paz e o amor. Que seja um ano solar e de muita alegria. Estou muito feliz em poder tocar na minha terra, junto à minha família”, declarou a cantora paraibana Lucy Alves. Ela ainda contou que “Novos projetos estão à caminho, como em breve o lançamento do meu DVD. Em 2016, amadureci muito profissionalmente e fui muito feliz com tudo que colhi neste ano”, revelou.

A funcionária pública Kamila Maia aproveitou a festa ao lado da família nas areias de Tambaú. “Réveillon é bom em família. Todos celebrando a união e a vida. Mais um ano se inicia e as energias são recarregadas para as novas conquistas. Desejo um ano maravilhoso à todos”, disse.

Secom/JP