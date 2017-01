Ainda é grave o estado de saúde do agente de trânsito atropelado em João Pessoa

Ainda está internado em estado grave na UTI do hospital de Trauma de João Pessoa, o agente de trânsito, Diogo Nascimento de Souza, de 34 anos, atropelado na madrugada desse sábado, 21, no bairro do Bessa enquanto liderava uma blitz da Lei Seca no local. O agente do Detran, teve politraumatismo pelo corpo.

Ele foi atropelado por um motorista de um carro Porshe que furou a barreira na tentativa de se livrar da blitz.

Por volta das 17h30 de hoje, o carro envolvido no atropelamento chegou à Central de Polícia da Capital para ser periciado. O trabalho deve começar na próxima semana.

No início da noite, foi decretada a prisão temporária de Rodolpho Carlos que dirigia o carro. A defesa dele informou que está empenhada em colaborar com a polícia e a iniciativa de entregar o carro para a perícia teria sido do próprio acusado.

A família de Rodolpho está consternada com o que aconteceu e se solidariza com a família da vítima.

*Com informações da TV Cabo Branco