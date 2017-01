Aguinaldo é a aposta de Temer se reeleição na presidência da Câmara for inviável

Na edição do final de semana, o jornal Valor Econômico (SP) noticiou que o presidente Temer tem se envolvido, cada vez mais, para viabilizar juridicamente a reeleição do presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Mas, se houver qualquer insucesso no plano judicial, o nome de sua preferência para o cargo é o do paraibano Aguinaldo Ribeiro, atual líder do Partido Progressista.

Fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza

Da Redação