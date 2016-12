Agevisa terá novos dirigentes em 2017

A Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa) inicia o exercício administrativo de 2017 sob a direção-geral da fonoaudióloga Maria Eunice Kehrle dos Guimarães, em substituição à engenheira de Alimentos Glaciane Mendes.

Maria Eunice exercia o cargo de diretora-técnica de Estabelecimentos e Práticas de Saúde e de Saúde do Trabalhador da Agevisa.

Além da nomeação de Maria Eunice, ocorreram mudanças também na Chefia de Gabinete da Agevisa/PB, que passou a ser exercida pela servidora Josenilda Remígio de Sousa Costa, e na Gerência-Técnica de Inspeção e Controle de Sangue e Hemoderivados, cargo para o qual foi nomeada a enfermeira Iara Coeli da Nóbrega Lins.

A Agevisa/PB é uma autarquia estadual que integra o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e que tem a finalidade de promover e proteger a saúde das pessoas, dentro do território paraibano, por meio do controle sanitário e do controle dos riscos oriundos de produtos e serviços oferecidos à população. As suas ações são desenvolvidas em sintonia com a política de Saúde do Governo do Estado.

Em 2016, o órgão apresentou resultados muito positivos, e no exercício administrativo de 2017 a ordem da nova gestão é intensificar ainda mais os trabalhos e estreitar as relações com os demais órgãos da administração estadual, notadamente com aqueles ligados à estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, para que a sociedade paraibana possa se sentir ainda mais segura.

Da Redação com Secom/PB