Agevisa alerta municípios para suspensão de 124 lotes de medicamentos

A Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa/PB) encaminhou orientação às Coordenadorias de Vigilância Sanitária de todos os municípios paraibanos sobre a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender a distribuição, comércio e uso de 124 lotes de diferentes medicamentos da empresa Brainfarma – Indústria Química e Farmacêutica S/A, com sede em Goiânia/GO.

Dentre os medicamentos suspensos estão produtos conhecidos como Biotônico Fontoura (N FR 12X400ML), Dipirona Sódica (1G COMP CT BL 25X4), Dipirona Sódica (1G COMP CT BL 1X10), Doril Enxaqueca (BL DISP 6X25X4 CPRV), Epocler (Liq. FLAC 12X60X10ML), Maracugina (Liq.FR 24X150ML), Coristina (VIT C EFERVESCENTE 10CP), Histamin (2MG COMP CT BL 1X20), Histamin (2MG/5ML XPE FR VD AMB 1X100ML) e Vitasay Stress (COMP REV 12X30).

De acordo com a diretora-geral da Agevisa/PB, Maria Eunice Kehrle dos Guimarães, a Anvisa informou, em seu portal (http://portal.anvisa.gov.br/) , que a própria empresa emitiu comunicado de recolhimento voluntário dos produtos.

“Mesmo com a iniciativa da empresa de retirar voluntariamente os produtos do mercado, é dever da Vigilância Sanitária ficar atenta e fazer com que nenhum dos medicamentos relacionados chegue ao consumidor”, observou Maria Eunice.

Arroz contaminado – A Agência Estadual de Vigilância Sanitária também informou as Visas municipais da determinação da Anvisa, na segunda-feira (3), de proibir a distribuição e venda de um lote do arroz da marca Favorito. A determinação afeta a circulação do lote 00204, com validade até 25 de fevereiro de 2017, e foi tomada após testes detectarem excrementos de roedor.

O produto, conforme a Anvisa, é empacotado e distribuído pela empresa Total Cesta Básica de Alimentos Ltda., com sede no município de Contagem/MG. Segundo análises laboratoriais do Instituto Adolfo Lutz Campinas III, as amostras do lote do arroz apresentavam matérias estranhas indicativas de risco à saúde humana.

Além das indicações de falhas das Boas Práticas, não permitidas pela legislação sanitária, o Centro de Laboratório Regional constatou ainda que o lote do arroz longo fino tipo 1 apresentou pelos de roedor, fragmentos de insetos e larvas de insetos.

Em face dos resultados dos testes, a Anvisa determinou que a empresa Total Cesta Básica de Alimentos seja responsável pelo recolhimento do estoque existente no mercado.

Lista de medicamentos – Veja abaixo a lista completa dos 124 lotes de medicamentos da Brainfarma suspensos por determinação da Anvisa.

Produto Lote Produto Lote ACET CIPRO+ETIN 2+0,035MG CPRV CT BL1X21 B16B1353 B16B1354 B16B1355 CELESTAMINE XPE 120ML OR B16A0009 AMOXICILINA 250MG/5ML PO EXT VD 1X150ML B15M1516 B15M1517 CLOR DE AMBROXOL 6MG/ML XPE AD 1X120ML B16A0012 ATENEUM 50MG COMP CT BL 2X15 B16A0177 CONCEPNOR COMP REV CT BL 1X21 B16A0864 B16A0865 B16A0866 B16A0867 ATORVASTATINA 10MG COMP REV CT BL 2X15 B16A0449 B16A0450 B16A0984 CORISTINA VIT C EFERVESCENTE 10CP B16A1198 B16A1137 ATORVASTATINA 10MG COMP REV CT BL 4X15 B16A0991 ATORVASTATINA 20MG COMP REV CT BL 2X15 B16A0454 BECLONATO SUSP INJ CT AMP VD 1ML+SER B15J2208 B15J2450 DICLO DIETILAMONIO 11,6MG/G GEL CR 1X60G B15M2004 B15M2005 B15M2006 B16A0185 B15M2007 B15M2008 BIOTONICO FONTOURA N FR 12X400ML B16A1355 DIP BET+FOS BET INJ 1X1ML S/SERINGA B15L0750 B15L0751 B16A0475 BISUISAN GRAN ENV 12X25X5,5G B16A0354 DIPIRONA SODICA 1G COMP CT BL 1X10 B16A1611 B16A1612 B16A1701 DIPIRONA SODICA 1G COMP CT BL 25X4 B15M1981 B15M1982 B15M1983 B16A1738 B16A1739 NAPROXENO SOD 550MG COMP REV CT BL 2X10 B16A0372 B16A0369 DORALGINA DRG CT BL 2X10 B15M1392 B15M1393 B15M1394 HISTAMIN 2MG COMP CT BL 1X20 B16A0568 DORIL ENXAQUECA BL DISP 6X25X4 CPRV B15M1550 HISTAMIN 2MG/5ML XPE FR VD AMB 1X100ML B15M0569 EPOCLER LIQ FLAC 12X60X10ML B15M1624 HUMECTOL-D COMP REV BL 24X2X10 B15M1654 ESCABIN SH FR 24X100ML B15M1854 LIDOGEL 2% CT BG ALUM 1X30G B15M1908 B15M1910 B15M1911 FLAVONID COMP REV CT BL 6X10 B16A0807 B16A0809 B16B0655 B16A0808 B16D0920 LIDOGEL 2% GEL TOP CT BG 50X30G B15M1893 B15M1894 B15M1895 B15M1896 FLOMICIN 200MG PO LIOF CT ENV 4X1G B16A0325 LISADOR GOTAS 10ML AG B16A0083 GASTROL SUSP OR CT FR 1X250ML LP B15M1471 B15M1472 B16A0057 LORATADINA 10MG COMP CT 12 CP B15M1915 GASTROL TC SUS OR CT FR 1X240ML LP B16A0046 B16A0047 LORATADINA 1MG/ML XPE FR 1X100ML B15M2114 B15M2115 GESTRADIOL COMP CT BL 1X21 B16B1356 LYDIAN 2,0MG+0,035MG CPRV CT BL 60X1X21 B16B1358 B16B1359 LYDIAN CPRV CT BL 1X21 AG B16B1360 B16B1361 MAL DEXCLORFENIRAM 2MG/5ML SOL 1X120ML B16B0673 B16B067 MARACUGINA LIQ FR 24X150ML B16A0840 NAPROXENO SOD 550MG COMP REV CT BL 1X10 B16A0366 B16A0367 B16A0368 NEO LORATADIN 10MG COMP CT 12CP B15M1916 NEO MOXILIN 250MG/5ML PO EXT VD 1X150ML B16A1534 NEOCOFLAN 11,6 MG/G AERO TOP TUB 85ML B16A0469 B16A0483 NEOLEFRIN XPE FR VD AMB 1X60ML B16A1069 B16A1070 NEOPIRIDIN PAST CT ENV ALUM 3X4 B16E0724 B16C2203 B16C2840 B16F0920 B16D1255 B16D2195 B16D2196 B16A1038 NEOSULIDA 50MG/ML SUSP OR FR PL 1X15ML B15M2181 B15M2182 B15M2183 NEOTAREN 50MG COMP REV CT BL 1X20 B16A0007 B15M1707 NISTATINA 100.000UI/ML SUSP VD 1X50ML B15M1821 B15M1822 B15M1823 B15M1824 B16A0022 B16A0025 PLANTACIL GRAN CT ENV 20X5G LP B16A0266 B16A0267 PLESONAX 5MG COMP REV CT BL 25X4 B15M0591 POLARAMINE REPETABS 1X12 B16A0054 PREDSIM SOLUCAO 15ML AG B16A0029 QUADRILON CR CT BG ALUM 1X15G B16A0008 QUADRILON POM CT BG ALUM 1X15G B16A0006 TAMARINE GELEIA 150G CT 48X1FR PL N B16A0337 TAMARINE GELEIA 250G CT 24X1 FR PL N B16A0339 TERMOPIRONA 1G COMP CT BL 1X10 B16A1698 B16A0464 VITASAY STRESS COMP REV 12X30 B15M0544 TERMOPIRONA 1G COMP CT BL 25X4 B15M1984 B15M1985 B16A1737

