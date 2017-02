Agência dos Correios é explodida no Cariri paraibano

Uma agência dos Correios da cidade de São José dos Cordeiros, no Cariri paraibano, foi explodida na madrugada desta segunda-feira (6).

De acordo com as informações do Centro Integrado de Operações da Polícia Militar (Ciop), a explosão ocorreu por volta das 3h.

Foto: Reprodução/ Internet

A ação foi praticada por cerca de oito homens que estavam em um veículo Land Rover de cor prata. Quatro pessoas foram mantidas como reféns.

Um funcionário da empresa de segurança que monitora a agência percebeu a movimentação do grupo e acionou a polícia.

Após a explosão, os suspeitos fugiram por uma estrada vicinal que dá acesso aos municípios de Serra Branca e São João do Cariri.

O grupo espalhou grampos pelas vias, para dificultar a perseguição policial. Ninguém foi preso.

.