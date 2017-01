Ágatha e Duda surpreendem e conquistam título da etapa de João Pessoa

foto: Paulo Frank/CBV

A missão da dupla Ágatha e Duda não era nada fácil: vencer as líderes do ranking brasileiro. Na final da etapa de João Pessoa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, Ágatha e Duda bateram Larissa e Talita por 2 sets a 1, com parciais de 18/21, 22/20 e 16/14, e conquistaram o título da competição.

Na estreia de Ágatha e Duda como uma dupla profissional, as atletas apresentaram grande poder de reação e venceram o primeiro título da dupla, que mira a disputa dos próximos Jogos Olímpicos, em Tókio 2020.

O Circuito Brasileiro ainda possui três etapas. Em fevereiro acontece a etapa de Alagoas, no Maceió. Já em março, as praias de Aracaju, no Sergipe, recebem os atletas. Por fim, Vitória, no Espírito Santo, recebe a última etapa da competição.

