Aesa registra chuvas em 72 cidades paraibanas

A Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa) registrou chuvas em 72 cidades paraibanas entre as 7 horas da manhã da quarta-feira (28) e o mesmo horário desta quinta-feira (29).

Os maiores índices pluviométricos ocorreram nas regiões Litoral e Agreste e o município onde mais choveu foi Areia, com 104,2 milímetros, mais que o dobro da média histórica do mês, que é de 43 milímetros.

Também ocorreram chuvas significativas em Serraria (92 mm), Remígio (71 mm), Borborema (67 mm), Alagoa Grande (58,2 mm), Rio Tinto (54,2 mm), Mamanguape (53,8 mm), Logradouro (53,4 mm), Mataraca (52,2 mm) e Alagoinha (51,9 mm).

“Chuvas mais fortes no Litoral, Brejo e Agreste são atípicas nesta época do ano. Este tipo de ocorrência costuma ser mais comum a partir de março. Os índices pluviométricos foram provocados pela confluência dos ventos frios, que vieram do Oceano Atlântico, com o calor da nossa costa”, comentou o meteorologista da Aesa, Lindenberg Silva.

Em João Pessoa, mesmo sem chuvas fortes entre quarta e quinta-feira, já foram anotados 113,9 milímetros ao longo deste mês. A média histórica em dezembro na capital paraibana é 36 milímetros. E a previsão para esta quinta-feira é de chuvas rápidas.

“Poucas nuvens são observadas sobre o estado da Paraíba. O tempo será com nebulosidade variável em todo estado, com possibilidade de chuva rápida, em áreas isoladas, no Litoral, Agreste e Brejo”, informou Lindenberg.

O prognóstico climático completo está disponível no site www.aesa.pb.gov. A página da Aesa na internet também disponibiliza informações sobre autorização para uso da água bruta e o trabalho desenvolvido pelos comitês de bacias.

Da Redação com Secom/PB