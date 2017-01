Aesa confirma data para chegada das águas da transposição em Monteiro

O presidente da Aesa, João Fernandes, afirmou que as águas da transposição do Rio São Francisco chegarão a Monteiro no final do mês de fevereiro, por volta do dia 28.

João, que esteve uma reunião técnica em Monteiro realizada pelo Ministério Público, ponderou que as obras complementares, que são necessárias para que a água chegue à Paraíba, estarão prontas a tempo.

– Depois desta reunião ficou acertado que, até o início de fevereiro, teremos todas as obras complementares concluídas, até porque o Governo Federal quer antecipar a chegada das águas em Monteiro. Nós fomos até Itaparica e nos encontramos com o ministro Helder Barbalho. Ele nos mostrou o fluxograma da obra e nos disse que a meta do Governo Federal é entregar as águas em Monteiro até dia 28 de fevereiro. Pela primeira vez eu vi uma autoridade do governo federal dizer clara e objetivamente a data da entrega – comentou.