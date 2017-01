Aeroportos de João Pessoa e Campina Grande têm novos superintendentes

O servidor da Infraero Roberto Germano de Souza Araújo deixou a direção Aeroporto João Suassuna, em Campina Grande, para dirigir o Aeroporto Castro Pinto, na Grande João Pessoa.

O novo superintendente do Aeroporto campinense é Carlos Antônio da Silva, que ocupava o cargo de gerente de Operações do Aeroporto do Recife (PE).

Fonte: coluna APARTE, com ArimateaSouza

