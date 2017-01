Aeroporto de Campina Grande suspende abastecimento para que a Shell assuma o posto

Novas etapas da transferência operacional do Posto de Abastecimento de Aeronaves – PAA para a Shell continuam a ser realizadas no Aeroporto de Campina Grande.

No último dia 12 (quinta-feira), técnicos da Raízen/Shell vistoriaram o PAA do Aeroporto de Campina Grande e aprovaram as adequações realizadas.

Dando continuidade as etapas de transferência operacional, um dia após a vistoria, o antigo Caminhão Tanque Abastecedor – CTA foi retirado do PAA.

Com isso, aguarda-se a chegada de um CTA da própria Shell no Aeroporto de Campina Grande.

Até que chegue o novo CTA e pequenos ajustes sejam feitos no PAA, o abastecimento, que ocorria antes nas aeronaves privadas, estará suspenso até o dia 13 de março de 2017, conforme NOTAM.

Dependendo do planejamento operacional da Shell no PAA do Aeroporto de Campina Grande, o abastecimento poderá recomeçar antes.

Com a Shell operando no PAA, tanto as aeronaves privadas quanto as aeronaves de companhias aéreas de passageiros, poderão abastecer normalmente.

Inicialmente, as companhias aéreas Azul e Gol serão as mais beneficiadas, já que poderão fazer voos diretos conforme autonomia das aeronaves e demanda de passageiros, evitando assim, escalas em aeroportos vizinhos, para realizar o abastecimento da aeronave.

Da Redação com Ascom