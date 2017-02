Advogado especialista alerta sobre insegurança e golpes na internet

O advogado e professor de Direito Digital Rodrigo Reul comentou sobre os casos de crimes que são cometidos no âmbito virtual e disse que, antes de compartilhar qualquer conteúdo na internet, o usuário precisa verificar a veracidade da informação para que não existam problemas posteriores.

Ele explicou que qualquer pessoa que se sentir prejudicada por uma postagem virtual precisa procurar a Justiça para que exista a retirada do conteúdo.

Foto: Reprodução/ TV Itararé

– Na dúvida, não baixa qualquer tipo de arquivo. Em início de ano temos fraudes antigas que continuam se repetindo e que brasileiros continuam caindo. Antes de compartilhar, consulta antes e verifica se aquilo é realmente verídico – apontou.

Rodrigo ressaltou que o que é feito no mundo virtual sempre vai refletir no mundo real, então é necessário que seja feita uma avaliação prévia com cautela para que exista maior proteção.

– O usuário tem que verificar se aquele ambiente que ele está navegando é seguro, especialmente quando ele vai realizar transações financeiras. Não repassar dados pessoais ou financeiros que não sejam em uma plataforma de pagamento online – alertou.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.