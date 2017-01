Advogado de cursinho acusado de fraude no Enem, se pronuncia sobre o caso

O advogado Sérgio Vacelar do cursinho pré-vestibular, Aprovamed, citado em denúncia do Ministério Público Federal do Ceará, como envolvido em esquema de fraude no Enem, se pronunciou sobre o caso.

Ele disse que “não houve notificação formal do conteúdo da denúncia ora ofertada pelo Ministério Público Federal, mas confia na plena comprovação da sua inocência, pois nunca atua com aulas, assessoria ou qualquer tipo de serviço diferenciado ao Enem”.

*Com informações da TV Paraíba