Advogado campinense assume a presidência da fundação Furne

O advogado Severino Brasil foi empossado nesta terça-feira com o novo presidente do conselho deliberativo da Furne, fundação que se dedica à cultura, à pesquisa e à educação em Campina Grande e região.

No passado, a fundação foi a criadora da Universidade Regional do Nordeste, atual UEPB.

Brasil (foto) sucede ao professor José Athaide, que comandou a instituição ao longo da última década.

A Furne está sediada na Avenida Floriano Peixoto, centro, onde já funcionou a Reitoria da URNe.

A posse foi meramente administrativa. Brasil agradeceu “a confiança de todos” os conselheiros, externando o desejo de compartilhar com o colegiado os desafios que estão por ser enfrentados.

– Estamos premidos pela necessidade de enfrentar desafios que precisam ser superados pela Furne. Mas tenho a esperança de que consigamos o melhor resultado possível – enfatizou o novo presidente.

Ainda em sua fala, Severino Brasil assinalou que “nos próximos anos a nossa ideia é elaborar projetos para expandir a Furne”.

Ele avisou que “todas as decisões serão colegiadas”, com a participação do Conselho Deliberativo, composto por 11 membros titulares e idêntica quantidade de suplentes.

O novo presidente acentuou que uma das aspirações da diretoria que assume é “fazer da Furne uma entidade maior do que ela é nos dias atuais”.

– Infelizmente, não sabemos divulgar as nossas ações e dizer à sociedade o que somos – lamentou o novo dirigente.

Além de Severino Brasil, integram a nova direção da fundação o jornalista Arimatéa Souza, do PARAIBAONLINE, como vice-presidente, e o professor aposentado da UEPB Cícero Agostinho, como secretário.

Da Redação