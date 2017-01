ADUEPB anuncia que professores vão manter estado de greve

O presidente da Associação do Docentes da Universidade Estadual da Paraíba (ADUEPB), professor Nelson Júnior, informou que após o processo de discussão da categoria no último ano e seguidas tentativas de dialogar com o Governo do Estado, que não houve êxito, os docentes optaram por permanecer em estado de greve.

– O estado de greve, muito provavelmente, será mantido em fevereiro. Vamos visitar todos os campis e centros da UEPB, e vamos conversar com cada professor para discutir a realidade da universidade hoje. Essa realidade está bem pior do que em dezembro, por exemplo, quando entramos no estado de greve- anunciou.

Ele pontuou que o reitor Rangel Júnior anunciou a redução da quantidade de vagas para ingresso na UEPB e cortes que poderão resultar no desligamento de profissionais temporários.

– Isso nada mais é do que uma ameaça a instituição como universidade pública. Se corta 2.700 vagas para ingresso de alunos na universidade está fortalecendo as instituições privadas. Os que podem de alguma forma fazer um esforço para concorrer na universidade privada vão correr atrás. Enquanto isso, enfraquece a pública – falou.

Além disso, Nelson mencionou o possível cancelamento do concurso que seria realizado pela instituição. O professor contou que foi enviado vários ofícios ao governo do Estado com o objetivo de conseguir audiência com Ricardo Coutinho.

– Infelizmente, não temos recebido do governo do Estado um tratamento respeitoso que, no nosso entender, caberia o governo do Estado ter marcado uma audiência com a ADUEPB. O governo não precisa, necessariamente, fazer as coisas do jeito que estamos pedindo. Mas sentar conosco, discutir, mostrar as possibilidades, construir um calendário de execução desse acordo e sobre a questão salarial, simplesmente isso não foi feito- concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.