Adriano sobre indicação para liderar blocão: “Estou muito satisfeito”

O deputado estadual Adriano Galdino (PSB) comentou sobre a indicação para liderar o blocão na Assembleia Legislativa e disse que a sugestão demonstra que sua gestão enquanto presidente da Casa foi de muito diálogo e entendimento com os deputados.

Ele afirmou que pretende assumir o novo cargo com muita responsabilidade.

Foto: Paraibaonline

Adriano declarou que seu maior princípio é de que a vida é passageira e que não se deve deixar nada subir à cabeça.

– Estarei exercendo essa função com muito prazer, muita alegria. Quero agradecer esse movimento tão importante que mostra que eu fui o presidente amigo dos deputados. Estou muito satisfeito com a nova função e vou procurar exercê-la com muita responsabilidade – enfatizou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.