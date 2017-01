Adriano Galdino fala sobre a possibilidade de estar à frente de secretaria do Estado

O governador em exercício da Paraíba, Adriano Galdino(PSB), se pronunciou sobre as ilações de que possivelmente estará à frente de uma secretaria do Governo do Estado.

– Sinceramente, não fui convidado. Existem conversas dentro do governo que isso pode acontecer. Vou aguardar os acontecimentos e, se por acaso for convidado, vou analisar. Posso até ir para uma secretaria e posso não ir. Posso continuar na Assembleia – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

Da Redação