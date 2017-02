Adolescente apontado como autor de tentativa de homicídio em Santa Rita é apreendido

O trabalho investigativo da Polícia Civil da Paraíba teve como resultado a apreensão de um adolescente de 15 anos, apontado como autor de uma tentativa de homicídio na cidade de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa.

A ação foi realizada na manhã desta segunda-feira (6), pelo Núcleo de Homicídios da 5ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, sediada no município.

De acordo com a equipe da unidade policial, em desfavor do jovem foi cumprido mandado de busca e apreensão no bairro Alto das Populares, pelo crime ocorrido no dia 18 de julho de 2016, no bairro do Açude, quando o adolescente teria tentado matar Mateus Leandro da Silva, com uso de arma de fogo.

A motivação seria disputa de pontos de venda de drogas entre dois grupos criminosos na região.

O jovem, que também é investigado pela prática de roubo em Sapé, foi encaminhado para exame de corpo de delito no Instituto de Polícia Científica (IPC) e segue para o Centro Educacional do Adolescente (CEA), em João Pessoa.

No ano de 2016, com atividades de prevenção e repressão qualificada, as Polícias Civil e Militar da Área Integrada de Santa Rita, que abrange as cidades de Mari, Sapé, Lucena, Santa Rita, Sobrado, Riachão do Poço e Cruz do Espírito Santo, atingiram uma redução de 7% no número de assassinatos registrados, com 13 casos a menos, em comparação com ano de 2015.