Açude Velho recebe recarga d´água. Veja as imagens

Após muitos meses com um nível muito baixo d´água, o que contribuiu para a decomposição de materiais orgânicos e até a propagação de um mau cheiro, o Açude Velho, principal cartão postal de Campina Grande, começou a receber hoje água proveniente do Canal das Piabas, proveniente dos bairros dos bairros do Louzeiro e Rosa Mística.

O referido canal estava praticamente desativado e recebeu uma grande quantidade d´água com as chuvas que caem nesta quarta-feira em Campina Grande.

Veja as imagens cedidas pelo meteorologista Isnaldo Cândido.

FONTE: Da Redação