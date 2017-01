Açude de Boqueirão completa 60 anos de fundação nesta segunda-feira

O especialista em recursos hídricos, Isnaldo Cândido, comentou sobre o aniversário de seis décadas de fundação do açude Epitácio Pessoa (Boqueirão) e citou que é preciso enxergar a data com a esperança de dias melhores para o manancial.

Ele destacou que, desde sua fundação, o açude sangrou apenas doze vezes e hoje vive uma situação de calamidade, com apenas 4,6% de sua capacidade disponível.

Isnaldo relembrou a importância do açude e do significado de desenvolvimento que foi dado a todas as cidades que são abastecidas pelo manancial.

– Não poderíamos deixar de parabenizar esse manancial que tem dado esse progresso para todos os municípios que são atendidos por ele. É um momento de bastante alegria e tristeza ao mesmo tempo pelo aniversariante estar num estado de UTI – frisou

As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.

Da Redação