Ações da Justiça Eleitoral provocam crise na base governista em Campina Grande

Nem tudo é céu na ampla base aliada do prefeito Romero Rodrigues no Poder Legislativo de Campina Grande.

Um dos focos de tensão é uma ação que corre na Justiça Eleitoral e que poderá alterar o resultado de outubro último, na eleição proporcional.

O mandato ameaçado seria o do pastor Luciano Breno (PPL, foto), e o beneficiário seria o suplente Álvaro Farias (PSC, foto), que foi investido do mandato na última semana, com a licença do vereador Teles Albuquerque (PSC) para assumir a Secretaria de Esportes e Lazer.

O deputado/secretário Manoel Ludgério (PSD) foi acionado para tentar pacificar os parlamentares em contenda.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza

