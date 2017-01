Ação da PM apreende nove armas de fogo em um intervalo de 12 horas na Paraíba

A Polícia Militar apreendeu, entre às 9h e 21h dessa segunda-feira (23), nove armas de fogo nas cidades de Monteiro, Sumé, Juripiranga, Alagoinha, João Pessoa e Bananeiras. Sete suspeitos foram detidos nas ações.

Na Capital, policiais da 6ª Companhia do 1º Batalhão apreenderam uma espingarda em uma casa, no bairro de Mandacaru. A apreensão foi realizada quando a PM fazia uma incursão no local para prender suspeitos de crimes e percebeu quando um homem fugiu ao perceber a presença dos policiais. O suspeito já foi identificado.

Em Bananeiras foram apreendidas quatro armas com um trio suspeito de ter participação em assaltos, na região. Na cidade de Alagoinha foi apreendido um revólver com um homem de 33 anos que ameaçava o próprio irmão.

No município de Monteiro, a PM apreendeu um revólver, cinco papelotes de cocaína e duas trouxas de maconha com um homem que tinha pulado da garupa de uma moto e tentado fugir quando se deparou com uma viatura.

Em Sumé, que fica na mesma região, foi apreendida uma espingarda com um homem que disse que a arma seria utilizada para atirar em cachorros que estavam matando animais em sua propriedade.

Juripiranga – Policiais do 8º Batalhão apreenderam um revólver calibre 38 após abordarem um carro com placas de Pernambuco. A arma foi encontrada com um homem de 48 anos, que dirigia o veículo. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, em Solânea.