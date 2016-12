Academias do Sesi lançam Promoção “Verão Sesi Fitness”

Entre os dias 02 e 31 de Janeiro, quem se matricular nas Academias do Sesi nas cidades de João Pessoa, Bayeux, Campina Grande, Patos e Sousa será comtemplado com uma promoção que vai oferecer desconto equivalente a três mensalidades convencionais do Plano Anual.

Para garantir a adesão, o aluno deverá efetuar pagamento integral no ato da matrícula ou parcelar o valor total no cartão de crédito.

Os descontos dessa Promoção não são cumulativos com outros e serão exclusivos para alunos que usufruem dos serviços nas academias do SESI Paraíba, conforme horário de funcionamento das academias no Sesi Paraíba.

O Desconto poderá chegar até a R$ 300,00 dependendo da Academia onde o aluno está se matriculando.

O aluno, para participar da Promoção, deverá comparecer à recepção da Unidade SESI Fitness, preencher o Contrato de Prestação de Serviços e efetivar a sua matrícula. Os alunos menores de 18 (dezoito) anos deverão estar acompanhados dos respectivos representantes legais no ato da efetivação da matrícula.

As Academias do SESI Fitness que participam da Promoção, são:

CAT João Úrsulo Ribeiro Coutinho – Distrito Industrial João Pessoa. Telefone: (83) 2108-8680/ 2108 – 8658.

CAT Corálio Soares de Oliveira – Rua Senador Humberto Coutinho de Lucena, 133, Centro Bayeux. Telefone: (83) 2108-8750.

CAT Dionísio Marques de Almeida – Rua Manoel Torres, 220 – Jardim Brasil Patos. Telefone: (83) 3421-2628/ 3421- 2688.

CAT José de Paiva Gadelha – Rua João Fecundo de Lira, S/N – Gato Preto Sousa. Telefone: (83)3522-2828 / 3522-2829

CAT João Rique Ferreira – Av. Assis Chateaubriand, S/N – Distrito Industrial Campina Grande. Telefone (83) 2101-8282.

CAT SESI Prata – Rua Pedro II, 767 – Prata Campina Grande – PB Telefone (83) – 3182-3490.

Clique Aqui e acesse o regulamento da Campanha.

Da Redação com Ascom