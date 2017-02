Abertas inscrições para professor substituto de Pedagogia da UFCG

Estão abertas até 10 de fevereiro as inscrições do processo seletivo para contratação de um professor substituto da área de Pedagogia da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). O profissional vai atuar na Unidade Acadêmica de Educação Infantil (UAEI), do Centro de Humanidades (CH), campus sede.

Exige-se graduação na área. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 3.117,22.

As inscrições estão sendo realizadas na Secretaria da UAEI, das 08h às 11h e das 14h às 17h. A taxa custa R$ 50.

Confira mais informações no edital.