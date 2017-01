Abertas inscrições para o ArteSesc Confluências

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 20 de fevereiro de 2017.

O projeto ArteSesc Confluências convoca artistas, curadores, críticos e estudantes de artes residentes nos estados da Paraíba, Piauí, Sergipe e Tocantins para trocar experiências por meio de encontros colaborativos com mediadores locais e visitantes – especialistas atuantes no circuito artístico nacional.

Os candidatos serão avaliados por uma equipe formada por profissionais das artes visuais do Sesc e os mediadores do projeto. A lista de selecionados será divulgada a partir do dia 20 de março de 2017.

Os interessados podem acessar este link para fazer a inscrição e saber mais sobre o projeto.

Em um país de extensão continental, a diversidade artístico-cultural tem proporções equivalentes. No entanto, é notória a concentração do sistema de arte brasileiro na região centro-sudeste do país, levando a invisibilidades, escassez de recursos e de equipamentos culturais em grande parte do Brasil.

Procurando atuar nessas lacunas, o Confluências é um projeto voltado para a discussão, mapeamento e difusão das produções artísticas que acontecem em circuitos não-legitimados.

A primeira edição aconteceu em 2015, nos estados do Pará, Paraíba, Piauí, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Por meio de encontros colaborativos entre agentes culturais, o Confluências pretende construir uma análise dos contextos regionais de produção, identificar e dialogar acerca de circuitos, espaços, práticas, saberes, políticas, ideologias, tensões e convergências.

Os encontros possibilitam uma visão mais transversal da produção artística brasileira, buscando compreendê-la em sua diversidade e potencializando, assim, as singularidades.

foto: ascom

Tendo em vista que a difusão da produção artística não hegemônica é essencial para que o sistema de arte seja democratizado, faz parte do projeto a organização de exposições coletivas com confluentes dos estados participantes, que circularão pelas unidades do Sesc em todo o país, além de organizar material sobre a produção de arte brasileira contemporânea.

Como funciona

Em 2017, vinte vagas serão oferecidas por estado para pessoas que atuem no campo das artes visuais, tais como artistas, críticos, mediadores, pesquisadores, gestores, estudantes, entre outros agentes culturais, residentes na Paraíba, Piauí, Sergipe e Tocantins.

O Sesc custeará o traslado e alimentação dos participantes que residam em cidades diferentes de onde as ações serão realizadas. Outras questões operacionais serão analisadas caso a caso.

Serão realizados três encontros com carga horária de 20 horas cada e intervalo de 30 a 45 dias entre eles. A coordenação dos encontros será feita pelo mediador local e visitante, contando com a participação de profissionais das artes visuais convidados. No intervalo entre os encontros poderão ser promovidos debates, palestras e conversas para dar continuidade às discussões.