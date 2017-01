Abaixo-assinado contra reajuste dos vereadores está disponível na internet

O vice-presidente do Sintab, Giovanni Freire, falou sobre o abaixo-assinado que está sendo realizado na Praça da Bandeira pelo sindicato, que tem o objetivo de revogar a aprovação do reajuste salarial e instituição do 13º salário dos vereadores da Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG).

Segundo o sindicalista, a dificuldade que está sendo encontrada é chegar até os cidadãos.

– Muitas vezes, quem vem muito ao Centro de Campina Grande trabalhar acha que a periferia tem condições de vir ao Centro da cidade sempre. Na verdade, vivemos praticamente nos comércios e praças dos bairros. Então, tem uma certa dificuldade, inclusive financeira, de frequentar a Praça da Bandeira e conseguir essa assinatura – contou.

Entretanto, os campinenses podem assinar o abaixo-assinado fazendo o download da folha disponibilizada no site do Sintab.

Após imprimir e preencher, os populares interessados podem deixar o documento na sede do sindicato a partir do dia dois de fevereiro, que é a data que o setor administrativo retorna as suas atividades.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

Da Redação