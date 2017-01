A Câmara de Campina Grande deixou de ser a casa do povo, diz ex-vereador

O ex-vereador Napoleão Maracajá (PC do B), afirmou, durante entrevista na tarde desta sexta-feira (13), que a Câmara de Campina Grande não pode ser considerada a casa do povo.

Ele afirmou que enquanto esteve vereador não precisou bajular nenhum de seus colegas e não terá essa postura, caso retorne à Casa Félix Araújo.

– Se tiver de voltar, voltarei de cabeça erguida. Nunca estive e nem vou estar na Câmara para bajular vereador. A Câmara de Campina Grande, em muitos momentos, deixou de ser a casa do povo – frisou.

O vereador, que é diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores do Agreste da Borborema (Sintab), também avaliou a campanha de recolhimento de assinaturas para o abaixo-assinado, promovido em prol da revogação do reajuste salarial aprovado pelos vereadores.

– Passamos das trinta mil assinaturas. Paramos essa semana por causa do fluxo de pessoas que diminuiu no centro, mas vamos retomar antes do dia 20 dando a oportunidade do povo de Campina Grande de materializar a sua indignação – ressaltou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.

Da Redação