6º Gira Calçados apresenta tendências da moda para as próximas estações

fotos: ascom

As tendências da moda para calçados e confecções serão apresentadas durante o 6º Gira Calçados, um dos maiores eventos do setor na região Nordeste. O evento irá acontecer entre os dias 19 e 21 de fevereiro, no Garden Hotel Resort, em Campina Grande (PB), e irá expor mais de 300 marcas de todo o Brasil.

O editor de moda do Gira Calçados, Aladim Monteiro, destaca que o mercado irá focar produtos voltados para o clima tropical, com cores básicas e muitas novidades em matérias primas.

“O mercado deverá apostar em tons mais clássicos, com os pantones básicos, como os pretos, caramelos e branco. Apesar que acredito que o dourado e metalizados irão continuar enchendo nossas vitrines, mas as cores fortes virão com cautela. Em contrapartida, vamos ter muitas novidades em matéria prima, com couros trabalhados e sintéticos”, disse Aladim Monteiro.

Ele acrescenta que, desde que o Gira Calçados começou a ser realizado em Campina Grande, as empresas estão mais preocupadas e investindo no design de seus produtos. “Os empresários sabem da importância de uma criação coesa.A chegada de novos concorrentes e a crise na economia fizeram com que as empresas locais ficassem ais atentas para criar peças únicas e incríveis. Eu vejo essa mudança ano após ano, modificando o comportamento dos empresários. Fico muito feliz em acompanhar essa evolução”, afirmou.

Conhecer essas tendências durante o Gira Calçados é muito importante para a inspiração dos criadores das coleções, destaca o editor de moda. “Não adianta comprar sem ter em mãos uma cartela de cores e já ter ser informado sobre as tendências. O comprador também é um ‘olheiro de design’. Ele tem que ir munido de informação para realizar a compra”, completou.

Aladim também lembrou que o sucesso é saber o comportamento da loja e realizar as apostas mediante suas experiências no varejo. “É preciso conhecer bem sua região e seus consumidores. O dono da loja precisa conhecer bem seus clientes, formar um mix de peças e uma cartela de cores enxuta. Teremos produtos maravilhosos no Gira Calçados”, afirmou.

Capacitação – Para orientar os empresários, durante o Gira Calçados, o Sebrae Paraíba oferece o serviço de explanação das tendências de cores e formas para a fabricação de calçados. A gestora do projeto de Calçados do Sebrae, Éricka Vasconcelos, destaca que o objetivo deste serviço é promover o melhoramento das coleções.

“O Sebrae e o Instituto Senai de Tecnologia fazem um trabalho permanente com as fábricas de calçados da Paraíba, desenvolvendo coleções e ajustando processos. Temos ainda o programa SebraeTec que subsidia consultorias tecnológicas aos pequenos fabricantes, dando a possibilidade de desenvolver coleções com profissionais capacitados”, explicou Éricka.

O Gira Calçados 2017 é realizado pelo Sebrae Paraíba, Sindicato das Indústrias de Calçados da Paraíba (Sindicalçados), Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep) e Instituto de Tecnologia Senai, e conta com apoio do governo do Estado e da prefeitura municipal.