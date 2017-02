5ª CPTran Implanta operação com etilômetro em Cajazeiras

foto: ascom

O consumo de bebida alcoólica provoca grandes efeitos sobre o organismo humano. Sua ação depressiva sobre o cérebro e sistema nervoso diminui a capacidade mental e física dos indivíduos, tornando impossível a realização de tarefas mais complexas, como dirigir, por exemplo.

No Brasil, morrem cerca de 46 mil pessoas por ano, no trânsito, fora o custo social dos acidentes, de mais de 60 bilhões de reais; 21% dessas mortes é causada pelo consumo de álcool (Ministério da Saúde e ONSV).

Para coibir a embriaguez ao volante e os consequentes acidentes, mutilações e mortes no trânsito, o BPTran e DETRAN, através da 5ª CPTran, conta com aparelhos etilômetros na cidade de Cajazeiras e vem realizando blitzen do tipo lei seca nesta e demais cidades da região, em dias e horários inopinados.

E as operações vão aumentar na véspera e durante o período de Carnaval, quando, em todo o país, alguns foliões, infelizmente, se excedem na bebida e insistem em tentar dirigir.

Além de Cajazeiras, o BPTran e DETRAN, através do 2º Pelotão da 5ª CPTran, também vem realizando blitzen do tipo lei seca na cidade de Sousa.