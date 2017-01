32% dos professores do ensino médio não têm formação específica

Um terço (32,3%) dos professores do ensino médio das escolas públicas e privadas do país só dá aulas de disciplinas para as quais não têm formação específica. Outros 14% se desdobram entre a área em que são titulados e outras matérias, destaca o jornal Folha de São Paulo.

Os dados, do Censo Escolar de 2015, foram tabulados pelo Todos Pela Educação. Estudo da Universidade Estadual de São Paulo feito em 2014 concluiu que há profissionais titulados em número suficiente para todas as áreas, menos física.

As condições da carreira, entretanto, afastam essas pessoas da docência, segundo pesquisadores. Um professor recebe até 39% a menos do que a média dos que têm o mesmo nível de escolaridade, ainda conforme o jornal.

*Fonte: UOL