25ª edição do Salão de Artesanato é aberto na Paraíba

O governador Ricardo Coutinho abriu as atividades do 25º Salão de Artesanato da Paraíba em uma cerimônia realizada na noite da quarta-feira (18), no Espaço Cultural, em João Pessoa. Na ocasião, Ricardo ressaltou a importância do artesanato e da cultura como constituintes da identidade paraibana e o papel fundamental para o desenvolvimento econômico do Estado.

Também estiveram presentes na cerimônia, a gestora do Programa de Artesanato da Paraíba (PAP), Lu Maia, o secretário de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), Lindolfo Pires, o senador Raimundo Lira, entre outros participantes.

Ricardo destacou o potencial que sempre viu no artesanato, mesmo antes de se tornar governador da Paraíba.

“Lembro de ter ido a uma edição do Salão, há alguns anos, antes de me tornar governador, e ter visto uma situação precária. Pisei em lama e vi que aquela situação estava difícil para a clientela, para quem vendia, o processo estava ruim. Fiquei pensando que aquilo era um grande produto a ser vendido enquanto promotor da economia, mas também enquanto embalador de uma identidade para nosso estado. O artesanato tem esse poder. A cultura tem isso. Quem dá a identidade não é a economia, é a cultura”, observou.

Com o tema “Raiz cultural de um povo”, o evento realizado pelo Governo do Estado, por meio do PAP, conta com cerca de 400 artesãos, representando um total de mais de 3 mil profissionais envolvidos, apresentando peças produzidas com materiais como algodão colorido, madeira, metal, osso, fios, pedras e produtos como cordel, xilogravura e comidas regionais.

“Tem renda renascença, renda labirinto, macramê e o batique, que é uma técnica milenar produzida por poucos artesãos de Catolé do Rocha. Nosso papel, enquanto gestores, é incentivar que essas pessoas não deixem essa arte morrer e passem adiante para as futuras gerações”, explicou a gestora do PAP, Lu Maia.

Uma das maneiras de estimular a preservação dessa riqueza cultural é homenagear os artesãos que há mais tempo lidam com esse trabalho. Na entrada do Salão, 15 quadros homenageiam esses artistas, que estavam na abertura e receberam as congratulações dos presentes.

O secretário de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Lindolfo Pires, lembrou na ocasião que o Salão de Artesanato já faz parte do calendário turístico de João Pessoa.

“E para que se tornasse realidade, apesar do enxugamento nos custos, sobrou força de vontade, carinho, trabalho e determinação. Aqui simboliza o Governo do Estado com todas as suas ações, pois juntos colaboram e promovem a intersetorialidade da gestão em busca de um resultado comum, que é promover e difundir a cultura do povo paraibano. Até o próximo dia 29, a expectativa dos organizadores é de que 50 mil pessoas visitem o evento”, pontuou.

Aproveitando a folga no trabalho, a paraibana radicada em Pernambuco Terezita Freitas foi à abertura conferir o trabalho dos artesãos paraibanos e não escondeu a admiração.

“Gostei muito do espaço daqui, que é excelente, e das peças. Tudo com muita qualidade e perfeição, feito com muito amor e carinho”, enfatizou.