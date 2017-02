20ª edição do Crescer acontece no final deste mês em Campina Grande

A 20ª edição do Crescer – o Encontro da Família Católica, promovido pela Associação Carismática Católica São Pio X, acontece nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, na casa de shows Spazzio, bairro Catolé, em Campina Grande.

O evento traz o tema “Volte para casa. Ame sua família. Encontre a Paz”, baseado em frase da Santa Madre Teresa de Calcutá, recentemente canonizada pelo Papa Francisco.

Foto: Ascom

Dentre os principais pregadores, deste ano, estão: padre Chrystian Shankar (foto, Diocese de Divinópolis – MG); dom Henrique Soares, bispo diocesano de Palmares (PE); padre Nilson Nunes (Arquidiocese da Paraíba); e Zezé Luz – da Renovação Carismática Católica do Rio de Janeiro e projeto Unidos pela Vida (contra o aborto).

O Crescer chega aos 20 anos como o maior evento católico realizado no período do Carnaval, em toda a Paraíba.

“Percebo o desenvolvimento do Crescer por meio da adesão das pessoas à temática da família. Isto confirma a necessidade do evento”, frisou Gustavo Lucena, membro da coordenação-geral do encontro.

Como serviço pioneiro no Crescer, para 2017, foi organizado um sistema de hospedagem de caravanas de outras cidades.

“Acolheremos as pessoas que vêm de fora com hospedagem em colégios e casas de retiro, incluindo o café e o jantar”, destacou.

Além disso, outra novidade para este ano é uma tenda para aconselhamento e confissão.

Durante a realização do 20º Crescer, de forma paralela, acontece a terceira edição da ExpoFamília, nas dependências da casa de shows Spazzio. A feira de artigos religiosos e para a família é formada por estandes de livrarias católicas, imobiliárias, lojas de artigos domésticos e franquias.