13 mil toneladas de minério ilmenita serão embarcadas da Paraíba para Europa

O Porto de Cabedelo conclui uma importante operação nos próximos dias. Vai embarcar para a Holanda e para a França, ilmenita, minério extraído na Paraíba.

O Navio African Joseph R, de bandeira grega, atracou nesta terça-feira (17) para levar para a Holanda e a França, 13 mil toneladas de ilmenita extraída no município de Mataraca, Litoral Norte paraibano.

O navio vai entregar parte da carga em Rotterdam, na Holanda, e tem destino final no Porto de Thann, na França.

Ilmenita (FeTi02) é o mineral de titânio de ocorrência mais comum e abundante. É utilizado como pigmento nas indústrias de tinta, papel, plástico, borracha, fibras, vernizes, próteses ósseas, implantes dentários, instrumentos cirúrgicos, entre outros.

O minério apresenta-se na cor preta do ferro. Cerca de 88% da produção mundial de titânio é obtida da ilmenita. No Brasil os principais municípios produtores são: Mataraca (PB); São Francisco de Itabapoana (RJ) e Santa Bárbara de Goiás (GO).

Em 2016, ocorreram alguns embarques do minério ilmenita para a Europa. Dezenas de trabalhadores portuários participam da operação de embarque das 13 mil toneladas de ilmenita.