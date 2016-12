Diretor do Belo provoca: “Não faz mais sentido desafiar Treze e Campinense”

A trajetória do empresário Nelson Lira à frente do Botafogo-PB é repleta de boas recordações, tanto para ele quanto para a torcida botafoguense.

Já para os rivais Treze e Campinense, a lembrança é das provocações do ex-presidente do Belo, que agora assumiu o Departamento de Marketing do clube da Maravilha do Contorno.

Na primeira passagem de Nelson, entre 1998 e 1999, ele levou o time ao bicampeonato Paraibano.

Dois títulos estaduais consecutivos se repetiram em 2013 e 2014.

Além disso, veio o acesso à Série C e o título de campeão brasileiro da Série D.

Depois de gerir o conselho deliberativo em 2016, a meta do empresário, agora no Marketing, é multiplicar a visibilidade do clube por todo o estado.

Planos de expansão do programa de sócio-torcedor estão em pauta para manter o botafoguense por perto, diante do vasto calendário que terão pela frente.

Para que as coisas aconteçam conforme o que vem sendo planejado, uma equipe de marketing foi contratada para ajudar o dirigente a conseguir seus objetivos.

– Em janeiro apresentaremos projetos que a gente espera envolver toda João Pessoa, voltado para o acesso à Série B. Essa será a minha principal função, além de manter a unidade das forças internas do clube. O dever de dentro de casa é manter a unidade de quem faz o Botafogo-PB. A força do sócio-torcedor também será importante. Reforçará o nosso caixa para que possamos montar um time forte e alcançarmos os nossos objetivos. Queremos envolver a cidade neste projeto – explicou.

Foto: Ascom/ Botafogo-PB

Nelson Lira gosta de propor desafios ao torcedor. No estadual de 2013, por exemplo, inflamou a torcida botafoguense em busca da melhor média nas arquibancadas, prometendo bater os times de Campina Grande, que viviam em maior evidência no momento. E conseguiu.

Como em 2016 a torcida do Belo alcançou a 21ª melhor média de público em todo o Brasil, o diretor mostrou-se orgulhoso com a colocação conquistada, e se aproveitou do feito para alfinetar mais uma vez seus rivais da Rainha da Borborema.

Segundo Nelson, não existem motivos para propor desafios entre as três maiores torcidas da Paraíba.

– Os desafios que fazíamos para as torcidas, na nossa gestão em 2012 e 2013, fazia sentido porque estávamos no mesmo nível que Treze e Campinense. Hoje nós estamos em um nível muito acima. Não faz mais sentido, com todo o respeito que nós temos a eles. Tiramos pelo ranking da CBF. Estamos na posição 46. Somando a pontuação do Treze e do Campinense, não dá a nossa. Isso mostra a diferença que estamos para os demais times. O nosso foco é outro. Estamos torcendo para que as demais equipes evoluam, para que amanhã ou depois, possamos fazer desafios. Espero primeiro que eles cresçam, para depois a gente rivalizar com eles novamente – provocou.

Enquanto a bola não rola oficialmente, o Botafogo-PB segue se preparando na pré-temporada.

A estreia no Campeonato Paraibano será no próximo dia 8, diante do Internacional-PB.

Da Redação