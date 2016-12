104 militares do Corpo de Bombeiros vão reforçar a segurança na Operação Réveillon

Para garantir a segurança da população nos festejos de fim de ano nas cidades de João Pessoa e Cabedelo, o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB) desenvolve, neste sábado (31) e domingo (1º), a Operação Réveillon.

A ação contará com um efetivo de 104 bombeiros militares, empenhados exclusivamente para esses eventos, auxiliados por viaturas apropriadas para combate a incêndio, busca e salvamento e atendimento pré-hospitalar.

Na orla de João Pessoa, onde acontece a tradicional festa da virada com shows abertos ao público, serão instaladas duas plataformas de observação no local de maior concentração de pessoas, no Busto de Tamandaré.

Também haverá no perímetro do evento a instalação de cinco tendas para atendimento ao público e apoio à tropa.

As tendas serão equipadas com materiais de primeiros-socorros e de combate a incêndio e estarão nas seguintes avenidas: Beira Rio (próximo a Empadinha Barnabé), Cairú (proximidades da Sapore D´Itália), Adolfo Lourenço França (Pizza Mia), Índio Arabutan (Hotel Xenius) e Nego (Bob’s).

Conforme o sub-comandante geral do CBMPB e responsável pela Operação Réveillon, coronel Dênis Nery, as ações visam diminuir o tempo resposta a possíveis acidentes nas festas.

Por isso, viaturas, incluindo motos-resgate, serão colocadas como ponto-base em locais estratégicos. Também haverá um posto de comando ao lado do palco principal, no Busto, onde bombeiros estarão munidos de extintores de incêndio.

Na parte de prevenção aquática, serão distribuídos seis postos de guarda-vidas ao longo das praias de Tambaú e Cabo Branco, além de uma motonáutica para rondas no mar.

Cabedelo – A avenida Mar Vermelho, na praia de Intermares, onde acontece a festa aberta ao público no município de Cabedelo, também terá atenção especial do Corpo de Bombeiros.

No local, será montado um posto de comando e outro de guarda-vidas, além de uma embarcação para monitoramento no mar.

Na festa, também haverá a disposição de viaturas de combate a incêndio e atendimento pré-hospitalar como ponto-base.

Fiscalização – A Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros irá fiscalizar, no sábado (31), as barracas de bebidas e comidas e palcos montados na orla de João Pessoa e Cabedelo.

O objetivo é verificar se eles estão dentro das normas de prevenção e segurança contra incêndio e pânico. Na sexta (30), a diretoria também fará vistoria nas barracas de fogos de artifício, ao lado do Almeidão, na Capital.

Veja as dicas do Corpo de Bombeiros e divirta-se com segurança:

– Evite deixar as crianças sozinhas em casa quando sair para as festas e cuidado para não esquecer panelas no fogo;

-Não aceite bebida alcoólica de pessoas que você não conhece;

– Evite o consumo excessivo de bebidas alcoólicas;

-Previna-se contra os afogamentos: esteja atento nas crianças na água e não entre no mar após a ingestão de bebida alcoólica;

– No trânsito: respeite os sinais e a velocidade da via, use o cinto de segurança e, se beber, não dirija;

– Quando levar as crianças para ocais de grande concentração de pessoas, coloque uma pulseira de identificação nelas, com o nome, endereço e telefone;

– Lembre-se, em caso de acidentes ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros, através do telefone 193.

Da Redação com Secom/PB